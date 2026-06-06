МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин в формате тет-а-тет провел встречу со Шредером

Подробности беседы не разглашаются.
Вероника Левшина 06-06-2026 09:40
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Беседа была дружеская, она велась в формате тет-а-тет, один на один», - поделился Ушаков.

Однако на вопрос об обсуждении возможных переговоров между Россией и Евросоюзом помощник президента ответил, что не знает подробностей диалога.

Напомним, ранее Путин заявил, что считает экс-канцлера ФРГ Шредера достойным кандидатом на роль посредника в переговорах между РФ и Евросоюзом. Лидер российского государства напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Европой.

#в стране и мире #Путин #Кремль #шредер #беседа #встреча #Экс-канцлер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
УБИМ. Три машины в одной броне
2
Наземные беспилотники инженерных войск
3
БПЛА для войск БПС
4
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
5
Боевая подготовка призывников
6
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
7
Морской политех
8
Беспилотинки. Мировые тренды
9
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
10
Главное управление боевой подготовки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 