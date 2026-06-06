Путин в формате тет-а-тет провел встречу со Шредером

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Беседа была дружеская, она велась в формате тет-а-тет, один на один», - поделился Ушаков.

Однако на вопрос об обсуждении возможных переговоров между Россией и Евросоюзом помощник президента ответил, что не знает подробностей диалога.

Напомним, ранее Путин заявил, что считает экс-канцлера ФРГ Шредера достойным кандидатом на роль посредника в переговорах между РФ и Евросоюзом. Лидер российского государства напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Европой.