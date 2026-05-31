Исчезнувшая два года назад в Мексике россиянка вернется на родину

Россиянка Мария Таякина, исчезнувшая два года назад в Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика, вернется на родину 7 июня. 5 июня ей вручили все подготовленные документы, чтобы 6 июня она могла вылететь в Россию. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на консульский отдел посольства РФ в Мехико.

В 2024 году мать Таякиной обратилась в посольство с заявлением об исчезновении дочери. Руководитель консульского отдела Яков Федоров лично участвовал в поисках девушки на севере страны. Отмечается, что Таякина не имела постоянного места проживания, когда ее обнаружили.

«Я оказал ей необходимую поддержку, помог с питанием, сообщил о том, что ее разыскивают мать и сын, а также предложил содействие в возвращении в Санкт-Петербург», - сказал Федоров.

Девушке оказали всю необходимую медицинскую и гуманитарную помощь спустя два года при содействии российских соотечественников и граждан Мексики.

Ранее несовершеннолетняя гражданка РФ Кристина Романова, которую похитили из школы в Мексике, во время следственного опроса заявила о желании остаться жить в этой стране.