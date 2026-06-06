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Избинг и монастыринг: россияне заинтересовались нишевым внутренним туризмом

В АТОР рассказали о набирающих популярность формах путешествий.
Дима Иванов 06-06-2026 07:10
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press, Global Look Press

Российские туристы все чаще выбирают новые форматы путешествий, среди которых набирают популярность избинг и монастыринг. Об этом заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам главы АТОР, туристическая отрасль фиксирует появление новых трендов внутреннего туризма. Одним из них стал избинг - отдых в традиционных русских избах и сельских домах с погружением в местный быт и культуру.

Еще одним востребованным направлением Ломидзе назвала монастыринг. Этот формат предполагает посещение монастырей и религиозных центров не только в паломнических целях, но и для знакомства с историей, архитектурой и укладом жизни обителей.

Глава АТОР отметила, что интерес к таким видам отдыха связан с желанием путешественников получать новые впечатления внутри страны и глубже знакомиться с культурным наследием регионов.

Ломидзе также подчеркнула, что российский внутренний туризм продолжает диверсифицироваться, а туристы все чаще выбирают маршруты и форматы отдыха, которые еще несколько лет назад считались нишевыми.

Ранее стало известно, что самый дорогой тур в России купили туристы из США. Его стоимость составила 15 тысяч долларов.

#в стране и мире #АТОР #Майя Ломидзе #внутренний туризм #ПМЭФ-2026
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