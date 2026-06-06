Постпредство России в ООН объяснило значение слова «лепота»

По случаю празднования Дня русского языка постпредство России в ООН подготовило экспозицию в честь 225-летия со дня рождения Владимира Даля. Об этом пишет РИА Новости.

На выставке гостям объяснили значение слов «лепота», «житие» и «зиждить» на английском языке.

«Если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно», - отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

На экспозиции гостей знакомили с русской музыкальной классикой под произведения Михаила Глинки и Петра Чайковского. Также каждый мог попробовать блюда русской кухни, в том числе квас и пирожки.

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