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Постпредство России в ООН объяснило значение слова «лепота»

В честь Дня русского языка российская миссия подготовила экспозицию в честь 225-летия со дня рождения писателя Владимира Даля.
Вероника Левшина 06-06-2026 06:50
© Фото: Анастасия Петрова, РИА Новости

По случаю празднования Дня русского языка постпредство России в ООН подготовило экспозицию в честь 225-летия со дня рождения Владимира Даля. Об этом пишет РИА Новости.

На выставке гостям объяснили значение слов «лепота», «житие» и «зиждить» на английском языке.

«Если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно», - отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

На экспозиции гостей знакомили с русской музыкальной классикой под произведения Михаила Глинки и Петра Чайковского. Также каждый мог попробовать блюда русской кухни, в том числе квас и пирожки.

Ранее на ПМЭФ-2026 посвятили культуре коренных народов Крайнего Севера масштабный арт-проект «Родной Север». Его представила компания «Газпром нефть».

#Выставка #ООН #день русского языка #квас #словарь #пирожки #Даль #Лепота
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