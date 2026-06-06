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Умер снимавшийся в «Баффи» и «Докторе Кто» актер Энтони Хэд

Причиной смерти актера стала пневмония.
Тимур Юсупов 06-06-2026 05:04
© Фото: Pictures, www.capitalpictures.com, Global Look Press

В возрасте 72 лет ушел из жизни британский актер Энтони Хэд, известный по телесериалам «Тед Лассо» и «Баффи - истребительница вампиров». Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на заявление семьи артиста.

По имеющейся информации, причиной смерти кинозвезды стали проблемы со здоровьем.

«Он мирно ушел из жизни от осложнений, вызванных пневмонией, в окружении своей семьи», - говорится в сообщении дочерей актера Эмили и Дейзи.

Хэд родился в Лондоне в 1954 году в семье актрисы и режиссера-документалиста. Его карьера началась в 1978 году с ролей в театре и рекламных роликах. В 80-х годах он также некоторое время пел на бэк-вокале в поп-группе Red Box.

Самыми известными образами Энтони были его роли в таких фильмах и сериалах, как: «Баффи - истребительница вампиров», «Железная леди», «Перси Джексон и море чудовищ», «Бэтмен: Готэм в газовом свете», а также «Доктор Кто» и «Бриджертоны».

Ранее в возрасте 91 года умерла Заслуженная артистка РФ Нина Марушина. Она всю жизнь проработала в Театре имени Пушкина.

#в стране и мире #Кино #Актеры #Сериалы #смерти
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