США нанесли удар по иранским радарам в Горуке

Армия США нанесла удар по иранским радарам наблюдения в Горуке и на острове Кешм в ответ на запуск Тегераном дронов в сторону Ормузского пролива. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

«Вооруженные силы США впоследствии нанесли удары по иранским береговым радарам наблюдения в Горуке и на острове Кешм для защиты от дальнейших атак», - сообщается в материале ведомства.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на официальное лицо сообщал, что исламская республика отправила несколько дронов в сторону Ормузского пролива. Минимум три из них сбили американские военные.

В начале июня представители КСИР рассказали об ударе по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне и по авиабазе в неназванной стране. Решение было принято как ответ на удары по иранской башне связи на острове Кешм. Кроме того, при атаке баллистической ракетой исламской республики пострадали минимум четверо американских военных и трое подрядчиков Пентагона.