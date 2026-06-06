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США нанесли удар по иранским радарам в Горуке

Ответная реакция последовала после того, как американские солдаты сбили четыре ударных беспилотника, которые направлялись в сторону Ормузского пролива.
Андрей Юдин 06-06-2026 04:30
© Фото: US Navy, via Globallookpress.com, Global Look Press

Армия США нанесла удар по иранским радарам наблюдения в Горуке и на острове Кешм в ответ на запуск Тегераном дронов в сторону Ормузского пролива. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

«Вооруженные силы США впоследствии нанесли удары по иранским береговым радарам наблюдения в Горуке и на острове Кешм для защиты от дальнейших атак», - сообщается в материале ведомства.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на официальное лицо сообщал, что исламская республика отправила несколько дронов в сторону Ормузского пролива. Минимум три из них сбили американские военные.

В начале июня представители КСИР рассказали об ударе по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне и по авиабазе в неназванной стране. Решение было принято как ответ на удары по иранской башне связи на острове Кешм. Кроме того, при атаке баллистической ракетой исламской республики пострадали минимум четверо американских военных и трое подрядчиков Пентагона.

#в стране и мире #Ближний Восток #Иран #Ормузский пролив #вс сша
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