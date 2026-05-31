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Bild: в Бундестаге хотят вызвать Бербок из-за провала ФРГ на выборах в ООН

Экс-глава МИД Германии придется рассказать, какие меры она приняла для получения большинства голосов.
Глеб Владовский 06-06-2026 22:50
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

Экс-главу МИД Германии и председателя Генеральной ассамблеи ООН Анналену Бербок могут вызвать в Бундестаг для разбирательств в связи с неудачей Берлина на выборах в СБ Организации. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в правительстве.

«Мы должны всеобъемлющим образом изучить причины этого позорного поражения», - цитирует слова собеседника издания Life.

Отмечается, что ей придется объяснить, какие меры она приняла, чтобы обеспечить большинство голосов для заявки из Германии. К обсуждению подключится, в том числе, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ, германист Александр Камкин выразил мнение, что неудача ФРГ в попытке получить место непостоянного члена Совета Безопасности ООН по итогам голосования Генеральной Ассамблеи связана, в том числе, с хамством экс-главы немецкого МИД Анналены Бербок.

#в стране и мире #Германия #СБ ООН #провал #Анналена Бербок
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