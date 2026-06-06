AFP: умерла вдова экс-президента Франции Жака Ширака

Вдова 22-го президента Франции Жака Ширака Бернадетт скончалась. Ей было 93 года. Об этом сообщило AFP со ссылкой на ее дочь, Клод Ширак.

«Она ушла из жизни вечером, мирно, в окружении своих близких», - цитирует агентство Клод.

Бернадетт Ширак была единственной первой леди в истории Франции, которая занимала политическую должность. В 1971 году она была избрана в муниципальный совет коммуны Сарран в департаменте Коррез, а с 1979 по 2015 год занимала должность генерального советника этого департамента.

26 сентября 2019 года на 87-м году жизни скончался бывший французский лидер Жак Ширак. Он был президентом Франции с 1995 по 2007 год.

По словам президента РФ Владимира Путина, который направил в тот день вдове искренние соболезнования, Ширак всегда отличался дальновидностью в принятии решений и защищал интересы своего государства.