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AFP: умерла вдова экс-президента Франции Жака Ширака

Бернадетт Ширак была единственной первой леди в истории страны, которая занимала политическую должность.
Вероника Левшина 06-06-2026 14:42
© Фото: Reporters, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Вдова 22-го президента Франции Жака Ширака Бернадетт скончалась. Ей было 93 года. Об этом сообщило AFP со ссылкой на ее дочь, Клод Ширак.

«Она ушла из жизни вечером, мирно, в окружении своих близких», - цитирует агентство Клод.

Бернадетт Ширак была единственной первой леди в истории Франции, которая занимала политическую должность. В 1971 году она была избрана в муниципальный совет коммуны Сарран в департаменте Коррез, а с 1979 по 2015 год занимала должность генерального советника этого департамента.

26 сентября 2019 года на 87-м году жизни скончался бывший французский лидер Жак Ширак. Он был президентом Франции с 1995 по 2007 год.

По словам президента РФ Владимира Путина, который направил в тот день вдове искренние соболезнования, Ширак всегда отличался дальновидностью в принятии решений и защищал интересы своего государства.

#в стране и мире #Франция #Жак Ширак #Президент #траур #вдова #первая леди #Бернадетт Ширак
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