Захарова: слухи об отставке Лаврова распускают недруги

Мария Захарова опровергла слухи о возможной отставке министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом она заявила в комментарии 360.ru на полях Петербургского международного экономического форума.

Официальный представитель МИД России назвала подобные сообщения недостоверными и связала их с действиями недоброжелателей.

Захарова подчеркнула, что Лавров «великий дипломат» и продолжает эффективно выполнять свою работу. По ее словам, глава внешнеполитического ведомства работает на благо страны и делает это так, что «даже враги обзавидовались».

Она также призвала не обращать внимания на подобные публикации, подчеркнув, что они исходят от недругов.

Ранее Лавров сообщил, что был удивлен заявлениями госсекретаря США Марко Рубио, который утверждал, что Москва якобы не готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине и не намерена идти на компромиссы.