Скворцова назвала сроки испытаний вакцины от лихорадки денге

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение на проведение клинических исследований новой российской вакцины против лихорадки денге. Исследования будут идти 3-5 лет - сначала в России, а затем в Латинской Америке. Об этом сообщила RT глава ФМБА Вероника Скворцова.

По словам руководителя агентства, препарат создали на инновационной платформе рекомбинантных генно-инженерных белковых вакцин. Во время доклинических испытаний специалисты оценили безопасность и эффективность разработки.

Скворцова отметила, что исследования на животных показали хорошую переносимость вакцины, отсутствие эффекта усиления инфекции и формирование устойчивого защитного иммунитета. Эти результаты позволили перейти к следующему этапу испытаний.

Глава ФМБА подчеркнула, что лихорадка денге остается серьезной проблемой для ряда государств Азии и Австралии. По ее словам, инфекцией ежегодно заражаются сотни тысяч человек, многие пациенты переносят заболевание в тяжелой форме.

Работу над вакциной российские специалисты ведут не первый год. В апреле Скворцова сообщила о завершении разработки препарата и начале подготовки к клиническим исследованиям. Тогда глава агентства уточнила, что вакцина создана по обращению президента Никарагуа Даниэля Ортеги.

«Первая и вторая фазы исследований будут идти в 2027 и 2028 годах, но начнем мы уже сейчас, уж коли мы получили разрешение на применение. И очень надеемся, что третью фазу начнем не позже 2029 года», - заявила глава ФМБА.

Лихорадка денге представляет собой вирусную инфекцию, которую переносят комары рода Aedes. Заболевание широко распространено в странах с тропическим и субтропическим климатом.