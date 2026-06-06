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Трамп намерен сократить штат Национальной разведки

Начать изменения в ведомстве должен врио директора ведомства Билл Пулте, а кандидат на постоянную должность должен будет продолжить эту работу.
Андрей Юдин 06-06-2026 00:29
© Фото: IMAGO, Offenberg, Globallookpress

Глава Белого дома предполагает сократить число сотрудников Национальной разведки, сообщает The Wall Street Journal.

«Президент Трамп заявил, что хочет, чтобы Билл Пулте, будущий исполняющий обязанности директора Национальной разведки, начал процесс увольнения большого числа сотрудников в рамках перестройки разведывательного сообщества США», - говорится в материале.

Он обосновал свое решение тем, что эта структура слишком большая и ненужная. Управление директора Национальной разведки должно быть меньше, и в нем не должно находиться лишних людей, занимающих не свои места. Президент США отметил, что в Нацразведке остались люди со времен администраций Джо Байдена и Барака Обамы.

Отвечая на вопросы изданию, глава Белого дома выразил надежду на то, что врио директора Национальной разведки США Билл Пулте начнет процесс увольнения сотрудников из структуры и реформировать все разведывательное сообщество до утверждения постоянного директора ведомства. Новый глава впоследствии должен тоже продолжить изменения в структуре.

Пулте занял свой временный пост 2 июня, об этом официально заявил Дональд Трамп, подчеркнув, что чиновник «располагает большим опытом в самых чувствительных сферах, касающихся США - безопасности и прочности рынков». До своего назначения он занимал пост директора Федерального агентства жилищного финансирования.

В конце мая бывшая глава Нацразведки Тулси Габбард заявила, что покинет пост директора ведомства. Свою отставку она объяснила тем, что хочет поддержать мужа, страдающего раком костей. В то же время Reuters сообщило, ссылаясь на источник, что Белый дом вынудил ее уйти в отставку. Поводом стали разногласия Габбард и Трампа по иранскому конфликту, операции в Венесуэле и кубинскому вопросу.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Сокращение штата #национальная разведка США
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