Российская теннисистка Мирра Андреева вырвалась в фавориты «Ролан Гарроса»

Российского финала на «Ролан Гаррос» спустя 17 лет после противостояния Динары Сафиной и Светланы Кузнецовой не будет. В полуфинале Диана Шнайдер уступила польской теннисистке Майе Хвалиньской, которая занимает 114-е место в мировом рейтинге. По ходу матча россиянка несколько раз обращалась за помощью к врачам из-за болей в пояснице.

При этом Мирра Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема. В полуфинальном матче россиянка обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3. До этой встречи Костюк вела в личных противостояниях со счетом 2:0.

«Я просто очень рада тому, как отыграла сегодня. Очень рада, что взяла реванш за финал турнира в Мадриде и что прошла в финал турнира Большого шлема», - сказала теннисистка Мирра Андреева.

По словам спортсменки, выход в финал стал для нее особенным событием.

«Все эти чувства, взятые вместе, - это нечто удивительное, никогда не переживала ничего подобного, и просто жду с нетерпением заключительный матч здесь, в Париже», - подчеркнула российская теннисистка.

После матча россиянка призналась, что испытывала волнение перед игрой против Костюк.

«Я все еще очень волнуюсь. Я очень волновалась до начала матча. Очевидно, что она провела потрясающий сезон и до этого матча ни разу не проиграла на грунтовом корте. Конечно, это оказывает большое давление. Она отличный игрок и серьезный противник», - отметила финалистка «Ролан Гарроса» .

На пресс-конференции спортсменка рассказала, что старается полностью сосредоточиться на выступлениях во время турниров.

«Когда я играю на турнире, то стараюсь ничего не читать, ничего не смотреть, не слушать. У нас здесь почти нет свободного времени, и каждый день мы очень сильно заняты - упражнения, разминки, восстановление, заминки, процедуры. Так проходит весь день», - подчеркнула Андреева.

Нынешний сезон уже стал лучшим в карьере россиянки. Андреева лидирует в женском туре по количеству побед в сезоне и на грунтовом покрытии. Кроме того, она установила рекорд XXI века по числу побед на «Ролан Гаррос» среди теннисисток моложе 20 лет, выиграв 17 матчей. Также россиянка вошла в число пяти самых молодых финалисток турнира за последние 30 лет. После завершения соревнований она гарантированно поднимется на шестое место мирового рейтинга.

Российский теннисист и тренер, заслуженный мастер спорта Дмитрий Турсунов назвал Андрееву уникальным игроком и фаворитом предстоящего финала.

«Конечно, Мирра - это уникальный игрок, таких немного. Она очень хорошо сочетает игровое чутье, понимание того, когда и что нужно сделать. Она не боится авторитетов, не пугается, знает, что нужно сделать. Конечно, Мирра сейчас фаворит», - рассказал заслуженный мастер спорта Дмитрий Турсунов.

В финале Андреева встретится с Майей Хвалиньской, которая сенсационно пробилась в решающий матч через квалификацию.

«Я немного посмотрела, как играла Мирра в предыдущих матчах. Это было невероятно. Для меня это еще один замечательный опыт. Я обязательно выложусь по полной - все-таки это финал турнира Большого шлема», - пообещала Хвалиньская.

По мнению заслуженного тренера России по теннису Анатолия Абашкина, преимущество в финале будет на стороне россиянки.

«Она играет кручеными активными ударами, может менять темп, откручивать, чтобы сопернику приходилось бить из высокой точки - это очень неудобно. Поэтому грунт я считаю предпочтительнее для Мирры Андреевой», - подчеркнул он.

Хвалиньская уже провела на нынешнем «Ролан Гаррос» девять матчей подряд, включая квалификацию. Финал турнира станет для польской теннисистки десятым матчем в Париже.