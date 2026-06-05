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Reuters: в оманском нефтяном терминале прогремел взрыв

Предполагается, что взрыв произошел из-за атаки дрона.
Вероника Левшина 05-06-2026 06:40
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press

В Омане в экспортном терминале Мина-эль-Фахал прогремел взрыв, из-за чего приостановлена погрузка нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два неназванных источника.

Представители терминала комментариев пока не давали. По словам источников, неизвестно, когда именно случилось нападение, однако взрыв произошел, вероятно, из-за атаки дрона.

«Согласно данным судоходства компании LSEG, в пятницу у берегов порта было замечено несколько супертанкеров, стоящих на якоре», - отметило агентство.

Ранее агентство Mehr сообщило о ракетном ударе ВМС КСИР по судну MSC Sariska, которое принадлежит США и Израилю. Отмечалось, что так иранская сторона ответила на американскую атаку на корабль «Львиная звезда» в Оманском заливе.

#в стране и мире #взрыв #беспилотник #нефть #Оман #атака #терминал #погрузка
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