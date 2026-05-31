Борт с вернувшимися из украинского плена бойцами приземлился в Подмосковье

Борт с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в одном из аэропортов Подмосковья. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

На кадрах можно увидеть, как вернувшиеся на родину бойцы покидают самолет. Затем их рассадили по заранее подготовленным автобусам.

Ранее Минобороны РФ сообщили о состоявшемся обмене военнопленными с украинской стороной. России возвратили 185 военнослужащих. Киеву взамен передали 185 военнопленных ВСУ. В ведомстве также подчеркнули, что обмен состоялся благодаря посредническим усилиям Объединенных Арабских Эмиратов.