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Борт с вернувшимися из украинского плена бойцами приземлился в Подмосковье

Ранее в Минобороны сообщили о состоявшемся обмене пленными по формуле «185 на 185».
Глеб Владовский 05-06-2026 21:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Борт с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в одном из аэропортов Подмосковья. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

На кадрах можно увидеть, как вернувшиеся на родину бойцы покидают самолет. Затем их рассадили по заранее подготовленным автобусам.

Ранее Минобороны РФ сообщили о состоявшемся обмене военнопленными с украинской стороной. России возвратили 185 военнослужащих. Киеву взамен передали 185 военнопленных ВСУ. В ведомстве также подчеркнули, что обмен состоялся благодаря посредническим усилиям Объединенных Арабских Эмиратов.

#ВС РФ #Подмосковье #военнопленные #Возвращение домой
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