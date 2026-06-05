МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс
Смарт ТВ
Смартфон
Еженедельник
Радио Звезда
Армейский стандарт
Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эфир
Программы
Фильмы
Новости
Эфир
Телепрограмма
Фильмы
Программы
Лица
Путин заявил, что РФ не поставляла вооружений в Иран во время конфликта
05-06-2026 19:45
© Фото: ТРК «Звезда»
Поделиться:
Путин заявил, что РФ не поставляла вооружений в Иран во время конфликта.
Читайте нас:
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Наземные беспилотники инженерных войск
2
БПЛА для войск БПС
3
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
4
Боевая подготовка призывников
5
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
6
Морской политех
7
Беспилотинки. Мировые тренды
8
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
9
Главное управление боевой подготовки
10
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
Новости
Армия
ОПК
Вопросы истории
Общество
Спорт
Наука и техника
Экономика и бизнес
Телеканал
Прямой эфир
Программы
Программа передач
Фильмы онлайн
О телеканале
ЛИЦА
Лица телеканала
Помним наших коллег
О КОМПАНИИ
Медиахолдинг «Звезда»
Вакансии
Международный вокальный конкурс «Звезда»
Приложение для смартфона
Смарт ТВ приложение «Звезда»
Киностудия «Звезда»
Правовая информация
Лицензии
Социальная реклама
Контакты
Телеканал «Звезда Плюс»
О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Главное
Новости
Видео
Поиск и меню