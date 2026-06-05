Путин поручил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС

Владимир Путин поручил отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Заявление он сделал на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

Глава государства обратил внимание на то, что не каждый предприниматель готов справиться с организационными трудностями и дополнительными финансовыми затратами.

«Нужно минимизировать эти издержки, обеспечить так называемый бесшовный переход бизнеса в более высокую категорию, в том числе с помощью готовых цифровых решений или индивидуального сопровождения. Прошу правительство вместе с ВЭБом и, конечно, с деловыми объединениями подготовить концепцию плавного перехода при развитии и росте бизнеса», - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что при оказании помощи бизнесу необходимо учесть переход экономики на платформенные рельсы. Кроме того, он обратил внимание на то, что с 2026 года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения - он составляет 20 млн рублей. Ожидается, что в 2027 году порог снизится до 15 млн.

Ранее сообщалось, что Путин по итогам совещания с членами правительства утвердил перечень поручений, согласно которому в законодательство РФ будут внесены изменения, направленные на помощь малому бизнесу.