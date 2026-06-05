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Путин заявил, что страны БРИКС обеспечивают почти половину мирового ВВП

Вклад G7 составляет всего 18%, отметил президент РФ.
Глеб Владовский 05-06-2026 16:35
© Фото: Rafael Henrique, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Страны БРИКС представили 49% от всего мирового ВВП за пять лет. Такую статистику привел президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

«Если посмотреть на динамику мирового ВВП за последние пять лет, то почти половину его ежегодного прироста - 49% - обеспечили государства БРИКС. Тогда как вклад так называемой "Большой семерки" оценивается в 18%», - уточнил глава государства.

Российский лидер отметил, что в настоящее время доля БРИКС составляет 40%, в то время как у G7 - менее 29%. Он отметил, что объединение обогнало «семерку» еще в 2020 году.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что БРИКС выступает в качестве точки сборки сил, которые ратуют за справедливый многополярный миропорядок.

#в стране и мире #Владимир Путин #ввп #брикс #Большая семерка
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