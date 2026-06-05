Путин заявил, что страны БРИКС обеспечивают почти половину мирового ВВП

Страны БРИКС представили 49% от всего мирового ВВП за пять лет. Такую статистику привел президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

«Если посмотреть на динамику мирового ВВП за последние пять лет, то почти половину его ежегодного прироста - 49% - обеспечили государства БРИКС. Тогда как вклад так называемой "Большой семерки" оценивается в 18%», - уточнил глава государства.

Российский лидер отметил, что в настоящее время доля БРИКС составляет 40%, в то время как у G7 - менее 29%. Он отметил, что объединение обогнало «семерку» еще в 2020 году.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что БРИКС выступает в качестве точки сборки сил, которые ратуют за справедливый многополярный миропорядок.