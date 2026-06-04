Путин и Мирзиеев дали старт строительству первой АЭС в Узбекистане

Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев дали старт строительству в республике первой атомной электростанции. Главы государств приняли участие в торжественном мероприятии по видеосвязи.

Распоряжение о заливке первого бетона в фундаментную плиту первого энергоблока было отдано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Путин и Мирзиеев провели встречу в Константиновском дворце, в ходе которой подключились к прямой линии с Джизакской областью и официально разрешили строителям приступить к работе.

Проект новой АЭС включает в себя два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 и один энергоблок в составе двух реакторов РИТМ-200Н - мощность каждого из них составляет 55 мегаватт.

Международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге в среду третьего июня. Его посетителями стали гости из более чем ста государств мира. Всего в рамках события планируется провести свыше 300 мероприятий.