МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин и Мирзиеев дали старт строительству первой АЭС в Узбекистане

Лидеры стран связались со строителями по видеосвязи.
Тимур Юсупов 04-06-2026 23:37
© Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев дали старт строительству в республике первой атомной электростанции. Главы государств приняли участие в торжественном мероприятии по видеосвязи.

Распоряжение о заливке первого бетона в фундаментную плиту первого энергоблока было отдано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Путин и Мирзиеев провели встречу в Константиновском дворце, в ходе которой подключились к прямой линии с Джизакской областью и официально разрешили строителям приступить к работе.

Проект новой АЭС включает в себя два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 и один энергоблок в составе двух реакторов РИТМ-200Н - мощность каждого из них составляет 55 мегаватт.

Международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге в среду третьего июня. Его посетителями стали гости из более чем ста государств мира. Всего в рамках события планируется провести свыше 300 мероприятий.

#Россия #в стране и мире #Путин #АЭС #пмэф #Владимир Путин #Узбекистан #Шавкат Мирзиеев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Наземные беспилотники инженерных войск
2
БПЛА для войск БПС
3
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
4
Боевая подготовка призывников
5
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
6
Морской политех
7
Беспилотинки. Мировые тренды
8
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
9
Главное управление боевой подготовки
10
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 