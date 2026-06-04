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Экспозицию о народах Крайнего Севера представили на ПМЭФ-2026

Экспозиция описывает легенды и традиции народов Крайнего Севера.
Глеб Владовский Александр Тарасенко 04-06-2026 21:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Те, для кого этот день на форуме стал первым в перерыве между дискуссиями и круглыми столами, знакомятся с павильонами. Пожалуй, самую большую и эффектную инсталляцию представила компания «Газпром нефть». Масштабный арт-проект «Родной Север» посвящен культуре коренных народов Крайнего Севера.

Инсталляция со стороны напоминает огромный чум оленеводов, стены которого больше похожи на панорамный кинотеатр с обзором в 360 градусов. Каждые две минуты двери полог чума одергиваеся и приглашает зрителя в новую сказку.

Гигантский мамонт вытаптывает ногами рельеф континентов, священная птица Гагара достает со дна моря кусочек суши, небесный олень несет на своих рогах солнце. Все это хорошо известные сказания на русском Севере.

«Я испытала огромное чувство восхищения от того что это в таком масштабе изображено как это все перенесли дизайнеры как это все изобразили. Очень здорово, когда компании, которые работают у нас на Севере, на Ямале в том числе, они с бережностью относятся к нашей культуре, - поделилась впечатлениями представительница народа ненцев, жительница Салехарда Галина Ядне.

Ханты, манси, ненцы и селькупы исторически населяют территории, где расположены крупнейшие месторождения «Газпром нефти». Инсталляция знакомит зрителя с народными промыслами.

«Это бисероплетение, выделка меха и кожи, резьба по кости и дереву, аппликации на тканях. Эту орнаментальность, тактильность мы постарались передать, - рассказала арт-директор проекта «Родной Север» Евгения Антонова.

То что раньше считалось устаревшим наследием теперь получило вторую жизнь в искусстве и творчестве. В арт-проекте «Родной Север», Современная цифровая графика соседствует с ручной покадровой анимацией.

«Ручная покадровая анимация - это всегда трудоемкий, длинный по времени процесс. Это в очередной раз челлендж для нас создавать такого плана контент», - рассказал креативный директор студии Radugadesign Иван Нефедкин.

«Газпром нефть» работает на Крайнем Севере уже несколько десятилетий и не только добывает энергоресурсы, но и поддерживает семьи коренных народов: помогая оленеводам сохранять привычный уклад жизни, развивает доступную медицину и создает аудиобиблиотеку северного фольклора.

#Санкт-Петербург #Крайний Север #газпром нефть #родные города #ПМЭФ-2026
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