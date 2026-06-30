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Британия собралась ввести сбор для соискателей убежища

Данное нововведение призвано уменьшить финансовое бремя на государственный бюджет.
Дарья Неяскина 30-06-2026 06:23
© Фото: Patricia Bartos, dpa, Global Look Press

Власти Великобритании планируют ввести новый сбор для соискателей убежища в размере около 10 тысяч фунтов стерлингов (примерно 13 222 доллара США) за проживание и базовые услуги. Об этом сообщает издание Reuters.

Эти средства необходимо будет перечислить государству до подачи официального прошения о временном или постоянном статусе. Издание отмечает, что в правительстве этот план рассматривают как крайнее средство для сдерживания нелегальных потоков мигрантов. Глава МВД Шабана Махмуд пояснила, что нововведение призвано уменьшить финансовое бремя на государственный бюджет и снизить нагрузку на налогоплательщиков.

Глава ведомства также отметила, что государственная поддержка для просителей убежища - это обоюдный процесс, помимо прав, у них есть и обязанности.  По ее словам, как только люди оказываются в состоянии помогать и возвращать долг британскому народу за его гостеприимство, от них вполне оправданно ожидать такого шага.

Уточняется, что новое правило затронет только совершеннолетних  граждан, чьи доходы позволяют совершить данный платеж. При этом меры не будут носить обратного характера, а дети любого возраста получат полное освобождение от этого взноса.

Ранее сообщалось, что одна из основных проблем, с которой столкнулась Великобритания, как и другие страны Европы, это резкий приток беженцев. Помимо этого, Соединенное Королевство входило в число тех государств, которые спонсировали фонды помощи беженцам - именно эти и другие факторы повлияли на поток мигрантов в Великобританию. На данный момент британцы бьют тревогу из-за этой ситуации.

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