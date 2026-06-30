DM: Хегсет деморализует подчиненных в Пентагоне

Моральный дух в Пентагоне упал до самого низкого уровня из-за министра обороны США Пита Хегсета. Об этом сообщил RT, ссылаясь на Daily Mail.

«Он позволяет политике и эго влиять на свои решения. Для Пита это всегда просто "потому что я так сказал" - никакого участия, никаких "давайте обсудим это", только "по-своему", потому что он так сказал», - поделился с газетой один из гражданских чиновников реакцией Хегсета на критику.

Череда увольнений без объяснения причин не только деморализовала тех, кто потерял работу, но и внесла путаницу в жизнь военнослужащих, работавших под их руководством. Особенно все обеспокоены уходом генерала Кристофера Донахью, руководившего сухопутными войсками в Европе и Африке.

«Это сильный удар, ужасно подрывающий моральный дух», - сказал один из собеседников, работавший с Донахью.

Однако Минобороны опровергает сообщения о том, что генерал был уволен или отстранен от должности Хегсетом. По словам министра, «решение уйти в отставку было принято Донахью самостоятельно».

Ранее The New York Times сообщила, что шеф Пентагона исключил женщин и темнокожих офицеров из списка кандидатов на присвоение званий контр-адмиралов. Хегсет заблокировал продвижение по службе как минимум семи, а по некоторым данным, девяти офицеров ВМС США, которых ранее отобрала комиссия из старших адмиралов. Это уже не первый случай подобного вмешательства министра обороны в процесс продвижения офицеров.