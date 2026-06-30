С 1 июля россияне смогут купить и продать жилье при помощи биометрии

С 1 июля вступит в силу федеральный закон, позволяющий совершать электронные сделки с недвижимостью при помощи биометрии. Об этом в беседе с ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Зарегистрировать биометрию возможно через приложение «Госуслуги биометрия». Далее необходимо подтвердить ее в центрах обслуживания, например, в офисах банков.

«Данное изменение касается только электронных сделок, при которых документы подаются в Росреестр онлайн. Если сделка будет проводиться офлайн, то тут для продавца и покупателя ничего не меняется - биометрия не нужна», - отметил Машаров.

Проведение таких сделок повышает безопасность, снижает риск мошенничества и ускоряет процесс оформления документов. Юрист подчеркнул, что утечек именно биометрических данных из госсистем еще не было зафиксировано, так как в Единой биометрической системе цифровые слепки лица и голоса хранятся в виде числовых наборов, которые мошенники, если получат доступ, использовать и расшифровать не могут.

Ранее в Москве и Спнкт-Петербурге заработала посадка на самолет по биометрии. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. После этого будут подготовлены предложения по развитию таких технологий.