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Холанд обошел Роналду по голам в плей-офф чемпионатов мира

Сборная Норвегии вышла в 1/8 финала турнира.
Константин Денисов 30-06-2026 22:50
© Фото: Danilo Fernandes, Keystone Press Agency, Global Look Press

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд обошел португальца Криштиану Роналду по количеству забитых мячей в плей-офф чемпионатов мира по футболу.

30 июня норвежцы обыграли команду Кот-д'Ивуара в 1/16 финала и вышли в следующую стадию (2:1). Холанд забил победный мяч на 86-й минуте встречи.

Для форварда этот гол стал первым в карьере в плей-офф мировых первенств. У Роналду, который принимал участие в шести турнирах, нет ни одного. Португалец забивал только в групповых этапах (10 мячей).

За выход в четвертьфинал Норвегия сразится с Бразилией. Ивуарийцы покидают турнир.

Португалия в 1/16 финала встретится со сборной Хорватии. Матч состоится 3 июля и начнется в 02.00 по московскому времени.

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