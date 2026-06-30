В Москве открылась документальная выставка «Нерушимое» с кадрами из зоны СВО

Больше полусотни фотографий из зоны СВО показали в Музее современной истории России в Москве. Это первая выставка документально-художественного проекта «Нерушимое». На снимках - разгромленные боевиками дома, здания театров, музеев, храмы. Кадры сделали военнослужащие, волонтеры, журналисты, в числе которых креативный продюсер дирекции телевизионного производства телеканала «Звезда» Екатерина Габель.

Она вспомнила, как побывала в мариупольском драматическом театре буквально спустя несколько дней после освобождения района, в котором он находится. Город тогда еще не был зачищен полностью от боевиков.

«И вот мы добрались тогда до разрушенного драмтеатра. Здание очень сильно пострадало, оно буквально горело изнутри, посреди была действительно огромная воронка, и мы даже потом специально приглашали взрывотехника, привозили его в Мариуполь, который был еще не до конца освобожден? и он нам показывал очень характерную траекторию разлета осколков, по которой было видно, что взрыв был изнутри», - рассказала Габель.

Разрушенные здания на снимках уже давно восстановили российские специалисты. А выставка «Нерушимое» - это своего рода архив, который нужен для сохранения истории. В рамках проекта запланирован цикл документальных экспозиций - их тоже посвятят специальной военной операции, патриотизму и духовности в условиях военных действий.