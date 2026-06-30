Нетаньяху с руководством ЦАХАЛ посетил зону безопасности в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил зону безопасности в Ливане. Об этом сообщила канцелярия израильского лидера.

Нетаньяху сопровождали министр обороны Израиля Исраэль Кац и руководство Генштаба ЦАХАЛ. Они заслушали на месте доклады командующих на местах.

«Пока "Хезболлах" присутствует здесь и угрожает нам, мы останемся. Наше указание бойцам: если вы видите угрозу - действуйте», - напутствовал Нетаньяху военных.

26 июня Израиль и Ливан подписали в США соглашение о об урегулировании конфликта, согласно которому на юге Ливана была создана так называемая зона безопасности, контроль над которой остался за Израилем, хотя изначально обсуждалось, что ЦАХАЛ покинет некоторые районы.

В ответ лидеры «Хезболлы» заявили, что документ не имеет юридической силы. Удары Израиля по Ливану также становились предметом разногласий между США и Ираном.