Решетников рассказал об «остывании» рынка труда в России

Российский рынок труда начал «остывать» при сохраняющемся дефиците специалистов и экстремально низком уровне безработицы в 2,2%. Об этом сообщил «Вестям» министр экономического развития Максим Решетников.

Чиновник охарактеризовал ситуацию на рынке занятости как этап охлаждения. Решетников отметил, что безработица остается на исторически минимальном уровне. При этом сохраняется острый дефицит кадров во многих отраслях.

«Когда мы смотрим на показатели безработицы, то она у нас находится по-прежнему на исторически минимальном уровне - 2,2%. С одной стороны, это делает ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает», - заявил министр.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский предложил ввести обязательное распределение выпускников вузов, которые учились за счет государства. Он подчеркнул, что за образование обязательно кто-то должен платить. Если это делает государство, то необходимо распределение и заключение трудового контракта.