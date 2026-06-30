Сенатор Шейкин призвал не снимать самозапрет на кредиты по просьбе третьих лиц

Мошенники могут убеждать граждан самостоятельно снять самозапрет на получение кредитов, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

Сенатор отметил в разговоре с RT, что самозапрет существенно усложняет действия аферистов. Они уже не могут быстро оформить заем только по украденным паспортным данным.

Сенатор пояснил, что официально снять самозапрет можно через «Госуслуги» или МФЦ. При этом онлайн-заявление требует подтвержденной учетной записи и усиленной электронной подписи, например, через «Госключ». Кроме того, снятие запрета начинает действовать не сразу, а только после периода охлаждения.

По его словам, такой механизм дает человеку время заметить подозрительную активность и восстановить запрет. Сенатор предупредил, что мошенники активно используют социальную инженерию.

«Мошенники могут убеждать человека снять запрет самостоятельно под предлогом "защиты счета", "проверки кредитной истории", "ошибочного ограничения", "компенсации" или "разблокировки "Госуслуг"», - объяснил Шейкин.

В результате человек сам выполняет действия, выгодные злоумышленникам.

Шейкин подчеркнул, что при действующем самозапрете одних паспортных данных, СНИЛС, ИНН или номера телефона недостаточно для оформления кредита. Банки и микрофинансовые организации обязаны проверять кредитную историю и отказывать в выдаче займа. Сенатор дал россиянам четкий совет не выполнять никаких действий с самозапретом по просьбе неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись.

Если кто-то просит снять запрет, подписать заявление в «Госключе», подтвердить действие на «Госуслугах» или срочно посетить МФЦ, разговор следует сразу прекращать. Если возникло подозрение, что запрет сняли без ведома владельца, Артем Шейкин рекомендовал немедленно проверить его статус на «Госуслугах», установить заново, сменить пароли, проверить данные в профиле, завершить активные сессии и запросить кредитную историю. При уже оформленном кредите необходимо обращаться в банк или микрофинансовую организацию, бюро кредитных историй и полицию.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать функцию активации самозапрета на получение кредита как предлог для обмана россиян.