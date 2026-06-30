МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рубио: США помогут в восстановлении единства Ливии

Отмечается, что страны намерены «преодолеть раскол и продвинуться к единству».
Вероника Левшина 30-06-2026 01:45
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press

Соединенные Штаты планируют помочь в восстановлении единства Ливии. Об этом сообщил госсекретарь государства Марко Рубио после встречи с заместителем командующего Ливийской национальной армией Саддамом Хафтаром.

«США продолжат взаимодействовать с ливийскими лидерами и международными партнерами ради мира, единства и процветания в Ливии», - отметил госсекретарь.

Уточняется, что Рубио и Хафтар обсуждали шаги по объединению военных, экономических и политических институтов Ливии. Также госсекретарь признателен ливийским лидерам за готовность преодолеть раскол и продвинуться к единству.

«Соединенные Штаты будут и дальше играть ведущую роль в дипломатических усилиях, направленных на поддержку единства Ливии и на создание условий для формирования демократически избранного правительства», - добавил он.

Ранее Bloomberg сообщил, что Вашингтон рассчитывает стабилизировать обстановку в Ливии и получить доступ к ливийской нефти и новым месторождениям.

#в стране и мире #сша #Демократия #Ливия #помощь #единство
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 