Рубио: США помогут в восстановлении единства Ливии

Соединенные Штаты планируют помочь в восстановлении единства Ливии. Об этом сообщил госсекретарь государства Марко Рубио после встречи с заместителем командующего Ливийской национальной армией Саддамом Хафтаром.

«США продолжат взаимодействовать с ливийскими лидерами и международными партнерами ради мира, единства и процветания в Ливии», - отметил госсекретарь.

Уточняется, что Рубио и Хафтар обсуждали шаги по объединению военных, экономических и политических институтов Ливии. Также госсекретарь признателен ливийским лидерам за готовность преодолеть раскол и продвинуться к единству.

«Соединенные Штаты будут и дальше играть ведущую роль в дипломатических усилиях, направленных на поддержку единства Ливии и на создание условий для формирования демократически избранного правительства», - добавил он.

Ранее Bloomberg сообщил, что Вашингтон рассчитывает стабилизировать обстановку в Ливии и получить доступ к ливийской нефти и новым месторождениям.