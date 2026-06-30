Рубио: США помогут в восстановлении единства Ливии

Соединенные Штаты планируют помочь в восстановлении единства Ливии. Об этом сообщил госсекретарь государства Марко Рубио после встречи с заместителем командующего Ливийской национальной армией Саддамом Хафтаром.
«США продолжат взаимодействовать с ливийскими лидерами и международными партнерами ради мира, единства и процветания в Ливии», - отметил госсекретарь.
Уточняется, что Рубио и Хафтар обсуждали шаги по объединению военных, экономических и политических институтов Ливии. Также госсекретарь признателен ливийским лидерам за готовность преодолеть раскол и продвинуться к единству.
«Соединенные Штаты будут и дальше играть ведущую роль в дипломатических усилиях, направленных на поддержку единства Ливии и на создание условий для формирования демократически избранного правительства», - добавил он.
Ранее Bloomberg сообщил, что Вашингтон рассчитывает стабилизировать обстановку в Ливии и получить доступ к ливийской нефти и новым месторождениям.
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