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Handelsblatt: вывод войск США из Германии станет ударом для муниципалитетов

В настоящее время в ФРГ на постоянной основе базируются около 37 тысяч американских военных.
Вероника Левшина 29-06-2026 04:05
© Фото: Daniel Löb, dpa, Global Look Press

Вывод войск США из Германии ударит по муниципалитетам. В сравнение приводится закрытие градообразующих предприятий. Об этом пишет Handelsblatt.

«Это серьезный удар по всей экономической и социальной жизни», - заявил мэр города Вильзек Торстен Грэдлер.

Вильзек, находящийся в северной части Верхнего Пфальца, недалеко от чешской границы, особенно уязвим. Там проживает 6 500 местных жителей и находится полк численностью около 5 000 американских солдат. Американские военные являются крупнейшим работодателем в регионе. По словам Грэдлера, их экономический вклад составляет от 650 до 700 миллионов евро в год.

В настоящее время в ФРГ на постоянной основе базируются около 37 тысяч американских военных. Это является второй по величине зарубежной дислокацией армии США после Японии.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах сократить дислоцированный на территории Германии американский контингент. До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Иран «унижает» США. В ответ американский лидер написал, что Мерц «не знает, о чем говорит».

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