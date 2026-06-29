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Торгпредство РФ заявило о новых возможностях для бизнеса на индийском рынке

Замторгпреда России отметил, что первоначальными ключевыми факторами роста торговли были поставки российской нефти, удобрений и другой продукции в Индию.
Андрей Юдин 29-06-2026 20:24
© Фото: Kira Hofmann, PHOTOTHEK, Global Look Press

Стабильно увеличивающийся товарооборот между Россией и Индией создает базу для расширения сотрудничества, в том числе между малыми и средними предприятиями (МСП) двух стран, сообщил заместитель торгового представителя РФ в Индии Евгений Грива.

«В 2020-2021 годах объем торговли между нашими странами составлял около $14 млрд, а сегодня превышает $70 млрд. При этом у нас есть реальная цель - довести этот показатель до $100 млрд», - сказал он на форуме по вопросам развития МСП, организованном индийским Глобальным советом торговли и технологий в Нью-Дели.

Замторгпреда России отметил, что рост двусторонней торговли стал возможен благодаря изменениям в мировой политической и экономической структуре. После 2022 года страна заняла заметное место в информационной и экономической повестке Индии. Россия является для нее четвертым по величине торговым партнером и третьим по объему поставок товаров.

Грива отметил, что первоначально ключевым фактором роста торговли были поставки российской нефти, удобрений и другой продукции. Сейчас сформирована благоприятная основа для дальнейшего развития экономических связей.

«Торговое представительство России готово оказывать поддержку индийским представителям малого и среднего бизнеса в поиске возможностей на российском рынке, а также помогать в поиске партнеров для реализации проектов в Индии, привлечения технологий и инвестиций», - подчеркнул заместитель торгпреда РФ.

В апреле 2026 года первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров в рамках визита в Индию обсудил с премьер-министром республики Нарендрой Моди поставки российской нефти и СПГ в страну.

#Россия #Экономика #в стране и мире #Индия #торговля
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