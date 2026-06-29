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Эксперт подсказала выход для не сдавших ОГЭ девятиклассников

Дорога в колледж для таких выпускников закрыта, но есть альтернатива.
Константин Денисов 29-06-2026 18:57
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Не сдавшие ОГЭ девятиклассники не имеют права поступить в колледж, но могут в ускоренном порядке овладеть востребованной профессией. Об этом рассказала в беседе с Life.ru заместитель директора одного из московских колледжей Ирина Третьяк.

Документ, который получат такие выпускники, не будет являться полноценным дипломом, однако официально подтвердит, что человек прошел обучение и является специалистом. С перечнем специальностей, на которые можно выучиться подобным путем, следует ознакомиться в каждом регионе отдельно.

При этом Третьяк посоветовала в случае неудачи на школьных экзаменах предпринять все попытки для их скорейшей пересдачи.

«В такой ситуации выпускнику и его родителям стоит как можно раньше изучить возможности повторной сдачи экзаменов, проконсультироваться по этому вопросу в школе и региональных органах, отвечающих за образование, а также узнать о доступных программах профессионального обучения», - подчеркнула эксперт.

Ранее в Минпросвещения назвали самые востребованные профессии в колледжах. Это оказались специальности, связанные с IT, креативными технологиями, медициной, педагогикой и строительством.

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