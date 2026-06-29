МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЦЕРН сообщил об остановке работы Большого адронного коллайдера

После обновления ускоритель заряженных частиц превратят в новую научную установку - HL-LHC.
Андрей Юдин 29-06-2026 17:03
© Фото: IMAGO, Zoonar.com, Cylonphoto, www.imago-images.de, Global Look Press

Большой адронный коллайдер завершил свою научную работу 29 июня после остановки самого большого ускорителя заряженных частиц, сообщила пресс-служба Европейской организации по ядерным исследованиям. После четырехлетней паузы его обновят и превратят в новую научную установку - HL-LHC (Большой адронный коллайдер высокой светимости).

«Большой адронный коллайдер превзошел все ожидания. На протяжении двух десятилетий он радикально менял наши представления о том, как устроена Вселенная, и стал вдохновением для многих поколений ученых, инженеров и любителей науки по всему миру. Сегодня мы прощаемся с БАК и готовимся к встрече с его наследником - HL-LHC, который станет мостиком в будущее для нашего ускорителя», - процитировали директора ЦЕРН по ускорителям и технологиям Оливье Брюнинга в пресс-службе организации.

В рамках четырехлетних мероприятий у БАК заменят часть ключевых блоков. Так, часть сверхпроводящих магнитов, которые удерживают и направляют частицы, заменят на более мощные аналоги. В кольцо ускорителя возле детектора установят специальные системы, повышающие частоту столкновений частиц.

Специалисты ЦЕРН планируют обновить ключевые научные установки - эксперименты ALICE, CMS и ATLAS. Это обновление повысит чувствительность и надежность установок, а также позволит им работать в условиях, при которых столкновения частиц будут происходить втрое чаще, чем в прошлые циклы. Кроме того, улучшат другие важные эксперименты в рамках БАК. В них входят детектор LHCb, созданный для поиска «новой физики», установка FASER-2, нацеленная на изучение частиц темной материи, и «изотопная фабрика» ISOLDE, производящая не существующие в природе элементы. Эти модернизации продлят научную жизнь БАК до постройки следующего большого ускорителя ЦЕРН - коллайдера FCC.

Процесс преобразования БАК в HL-LHC завершится к середине 2030 года. Ученые надеются, что коллайдер перезапустят и он начнет проходить технические проверки и проводить первые эксперименты уже в 2028 году. Строительство FCC на месте БАК планируется в 2041 году.

Предыдущую остановку БАК проводили в 2018 году. В рамках двухгодичной паузы ученые отремонтировали и модернизировали ускоритель. В ходе работ были установлены 130 сверхпроводящих магнитов, новое криогенное оборудование и системы вентиляции.

#Наука #в стране и мире #модернизация #бак #коллайдер #ЦЕРН
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 