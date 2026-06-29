ЦЕРН сообщил об остановке работы Большого адронного коллайдера

Большой адронный коллайдер завершил свою научную работу 29 июня после остановки самого большого ускорителя заряженных частиц, сообщила пресс-служба Европейской организации по ядерным исследованиям. После четырехлетней паузы его обновят и превратят в новую научную установку - HL-LHC (Большой адронный коллайдер высокой светимости).

«Большой адронный коллайдер превзошел все ожидания. На протяжении двух десятилетий он радикально менял наши представления о том, как устроена Вселенная, и стал вдохновением для многих поколений ученых, инженеров и любителей науки по всему миру. Сегодня мы прощаемся с БАК и готовимся к встрече с его наследником - HL-LHC, который станет мостиком в будущее для нашего ускорителя», - процитировали директора ЦЕРН по ускорителям и технологиям Оливье Брюнинга в пресс-службе организации.

В рамках четырехлетних мероприятий у БАК заменят часть ключевых блоков. Так, часть сверхпроводящих магнитов, которые удерживают и направляют частицы, заменят на более мощные аналоги. В кольцо ускорителя возле детектора установят специальные системы, повышающие частоту столкновений частиц.

Специалисты ЦЕРН планируют обновить ключевые научные установки - эксперименты ALICE, CMS и ATLAS. Это обновление повысит чувствительность и надежность установок, а также позволит им работать в условиях, при которых столкновения частиц будут происходить втрое чаще, чем в прошлые циклы. Кроме того, улучшат другие важные эксперименты в рамках БАК. В них входят детектор LHCb, созданный для поиска «новой физики», установка FASER-2, нацеленная на изучение частиц темной материи, и «изотопная фабрика» ISOLDE, производящая не существующие в природе элементы. Эти модернизации продлят научную жизнь БАК до постройки следующего большого ускорителя ЦЕРН - коллайдера FCC.

Процесс преобразования БАК в HL-LHC завершится к середине 2030 года. Ученые надеются, что коллайдер перезапустят и он начнет проходить технические проверки и проводить первые эксперименты уже в 2028 году. Строительство FCC на месте БАК планируется в 2041 году.

Предыдущую остановку БАК проводили в 2018 году. В рамках двухгодичной паузы ученые отремонтировали и модернизировали ускоритель. В ходе работ были установлены 130 сверхпроводящих магнитов, новое криогенное оборудование и системы вентиляции.