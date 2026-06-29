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Лантратова доложила Путину об ответе верховного комиссара ООН по Старобельску

Уполномоченный по правам человека РФ направляла письма в разные инстанции с просьбой оценки действий ВСУ.
Константин Денисов 29-06-2026 15:36
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила президенту России Владимиру Путину об ответе верховного комиссара ООН Фолькера Тюрка на ее письмо по ситуации в Старобельске. Об этом она рассказала главе государства на своей первой встрече с ним в новом качестве.

«Написала письма верховному комиссару ООН по правам человека, Совету по правам человека и в ОБСЕ. Кстати говоря, верховный комиссар ответил мне на мое письмо», - доложила Лантратова.

Что именно написал Тюрк, осталось неизвестным. Управление Тюрка уже запрашивало дополнительные сведения об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. В ответ МИД РФ высылал в том числе фотографии погибших студентов.

Напомним, ВСУ атаковали учебный корпус и здание общежития в ночь на 22 мая. По спящим детям ударили четырьмя дронами. Строения обрушились, студенты оказались под завалами. Погиб 21 человек.

Ведущие американские и европейские СМИ отказались освещать события в Старобельске. Однако другие зарубежные журналисты из ряда стран побывали на месте событий и пообещали дать им огласку.

#в стране и мире #дети #ВСУ #Владимир Путин #Старобельск #Яна Лантратова
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