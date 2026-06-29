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ВС Пакистана нанесли точечные удары на границе с Афганистаном

Отмечается, что это стало ответом на недавние теракты в стране.
Вероника Левшина 29-06-2026 01:40
© Фото: Xinhua, Xinhua, Global Look Press

Пакистан в ходе операции на границе с Афганистаном нанес удары, в результате чего уничтожены 29 хариджитов, которые являлись членами террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщил министр информации государства Аттаулла Тарар.

«Силы безопасности провели хорошо спланированную наземную операцию вдоль границы Пакистана и Афганистана, за которой последовали точечные удары в приграничном регионе по убежищам террористов», - написал министр в Х.

Отмечается, что это стало ответом на недавние теракты в стране.

Ранее из-за взрыва автомобиля, который устроили террористы в пакистанском городе Банну, погибли не менее 15 полицейских. Боевики атаковали пост полиции и протаранили его на машине со взрывчаткой. После инцидента завязалась перестрелка.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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