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ЦБ будет закупать иностранную валюту в объеме 9,34 млрд рублей в день

В декабре ЦБ установит новый размер операций на первое полугодие 2027 года.
Глеб Владовский 29-06-2026 13:27
© Фото: Robert Schmiegelt, Geisler-Fotopr, Globallookpress

Центробанк РФ определил объемы операций на внутреннем валютном рынке на второе полугодие 2026 года. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

«Ежедневный объем операций во втором полугодии 2026 года будет определяться исходя из анонсируемых Минфином России на третий рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу... Банк России с 1 по 6 июля 2026 года будет осуществлять суммарную покупку валюты в объеме 9,34 млрд рублей в день», - говорится в публикации.

Отмечается, что в первом полугодии объем таких операций составил 74,8 млрд рублей. Поэтому для равномерного распределения на вторую половину 2026 года ежедневный объем действий с валютой уменьшат на 580 млн рублей. Ожидается, что в декабре ЦБ установит новый размер операций на первое полугодие 2027 года.

Ранее в Гознаке заявили, что цифровой рубль приведет к перераспределению использования наличных и безналичных денег нацвалюты России.

#в стране и мире #ЦБ #Центробанк РФ #иностранная валюта #закупка валюты
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