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В Госдуме назвали категории граждан, которым удвоят выплаты в июле

Следующий перерасчет пройдет 1 октября.
Дарья Неяскина 29-06-2026 13:24
© Фото: Pogiba Alexandra, news.ru, Global Look Press

С 1 июля 2026 года некоторые категории пожилых граждан и инвалидов получат повышенные пенсионные выплаты. Об этом «Звезде» рассказала депутат Госдумы РФ, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, массового перерасчета пенсий в середине лета не ожидается - основные индексации уже прошли в январе, феврале и апреле. Однако в июле будут произведены повышения для некоторых граждан.

«В июле будут точечные так называемые повышения для тех, кому исполнилось 80 лет, или для тех, кто, к сожалению, стал инвалидом I группы. Государство считает, что эти граждане нуждаются в особой поддержке и в особой помощи», - отметила эксперт. 

Как пояснила депутат, для получателей страховой пенсии по старости фиксированная выплата удваивается. Если стандартный размер составляет 9 584 рубля, то для указанных выше категорий он увеличивается до 19 169 рублей.

Кроме того, с 2025 года в состав пенсии для таких граждан включена доплата за уход, которая теперь назначается проактивно. Если раньше она составляла 1 200 рублей, то теперь с учетом индексации превышает 1 400 рублей.

Бессараб также напомнила про близких, ухаживающих за пожилыми людьми. 

«Родственники или студенты, осуществляющие уход за пожилыми людьми старше 80 лет и желающие сохранить страховой стаж, должны оформить специальный договор с Социальным фондом. Это позволит засчитывать период ухода как нестраховой в трудовой стаж», - заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что пенсионеры, официально трудившиеся в прошлом году, получат прибавку к своим выплатам с 1 августа 2026 года. 

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