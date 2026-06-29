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МО РФ показало российские флаги в освобожденной Богодаровке

Населенный пункт освободили штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады.
29-06-2026 12:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео, где штурмовики развернули флаги Российской Федерации на территории освобожденной Богодаровки в Донецкой Народной Республике. 

Отмечено, что этот населенный пункт освободили штурмовые группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток». Формирования неприятеля были вытеснены с занимаемых рубежей на правом берегу реки Гайчур. 

«Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки "Восток" закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке», - подчеркивается в сообщении.

При этом в МО РФ отметили, что занятый рубеж создал условия для дальнейших действий в районе населенного пункта Александровка. Этот успех дает возможность войскам группировки «Восток» далее продвигаться в Днепропетровской области.

В российском оборонном ведомстве сообщили о том, что в ходе боев за Богодаровку удалось уничтожить более взвода боевиков, три украинские боевые бронированные машины, семь единиц автотехники и свыше 60 тяжелых коптеров «Баба-яга».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #спецоперация #группировка восток #богодаровка
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