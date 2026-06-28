В Подмосковье нашли останки морских животных возрастом 315 млн лет

Геологи нашли в Домодедовском карьере в Московской области останки морских ежей, возраст которых оценивается примерно в 315 миллионов лет. Это фрагменты панцирей и игл древнего рода Archaeocidaris, населявшего теплые палеозойские моря.

Находку сделали в действующем известняковом карьере рядом с деревней Киселиха, сообщает 360.ru. Archaeocidaris - вымерший вид морских ежей, живших в палеозое. Внешне они были похожи на современных, но имели уникальное строение. Их панцирь состоял из отдельных известковых пластинок, которые не срослись, а прилегали друг к другу, как черепица. Каждая пластинка имела бугорок для прикрепления мощных защитных игл, которые достигали длины более 10 сантиметров.

Из-за подвижной структуры панциря найти целого ежа Archaeocidaris в окаменелом виде - большая редкость. После смерти животного его панцирь быстро распадался на множество чешуек, а длинные иглы уносили течения по всему дну. Обнаружить даже отдельные части в таком доступном месте, как подмосковный карьер, - это значительный успех.

Геологи также подробно изучили структуру известняка в карьере. Образцы показали, что порода состоит из миллионов крошечных раковин древних одноклеточных организмов - фораминифер рода Fusulina. Их известковые «домики», похожие на зерна пшеницы, миллионы лет назад сформировали мощные слои фузулинового известняка.

Исследования в Домодедовском карьере продолжаются. Там сохранилось древнее морское дно с отпечатками моллюсков и других организмов. В этих условиях следы истории планеты остаются неизменными на протяжении сотен миллионов лет, отметил преподаватель кафедры общей геологии и геокартирования МГРИ Кирилл Юшин.

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