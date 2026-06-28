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В Британии возмутились, что Лондон снабжает Зеленского лучше, чем британцев

В Великобритании достаточно проблем социального и промышленного характера, но местные власти предпочитают решать вопросы Украины.
Виктория Бокий 28-06-2026 05:59
© Фото: IMAGO, Martin Dalton, Globallookpress

Лондон выделяет для Украины 23 млрд фунтов стерлингов в то время, когда британский народ стоит в очереди за бесплатной едой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генсека Рабочей партии Великобритании Пола Кэннона.

Политик также обратил внимание на проблемы социального и промышленного характера, из-за которых страдают обычные британцы, рабочие и целые предприятия. Одна из таких проблем – неимоверный рост цен на энергоносители.

Ранее сообщалось, что Британия рискует остаться без истребителей Tempest из-за нехватки денег. Связано это с дефицитом в финансировании оборонного сектора страны. В это же время Лондон является видным союзником Украины, продолжая спонсировать киевский режим миллиардами фунтов стерлингов.

Кроме того, Великобритания вместе со своими партнерами намерена помочь Киеву в разработке собственной системы противоракетной обороны. В Европе верят, что она поможет снизить зависимость Украины от американских комплексов Patriot.

#Украина #Великобритания #финансирование #британцы #социальные проблемы #пол кэннон
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