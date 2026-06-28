США оставили в Гренландии тонны опасного мусора

США, уходя с военных баз и объектов в Гренландии, оставили там тонны опасного мусора, загрязняющего окружающую среду. Об этом сообщила датская газета Politiken.

«США оставили в Гренландии более масштабное загрязнение (окружающей среды -, Прим. ред.), чем было известно ранее, на по меньшей мере 36 бывших базах и военных объектах США», - сказано в материале.

Тысячи тонн опасных или загрязненных отходов остались на территории бывших американских объектов. Речь идет о сотнях ржавых бочек с дизельным топливом, автомобильных аккумуляторов, изношенных труб, кабелей, кусков шифера, а также о миллионах литров слаборадиоактивной воды.

Этот мусор содержит тяжелые металлы и вещества, опасные для окружающей среды. Он наносит вред моллюскам и другим морским обитателям Гренландии.

Напомним, в январе президент США Дональд Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций США составить план по захвату Гренландии. Там отказали президенту, посчитав идею незаконной, а также заявив, что она не получит поддержки Конгресса.