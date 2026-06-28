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В Херсонской области из-за удара ВСУ сгорели 14 школьных автобусов

По словам губернатора, повреждения получил и другой гражданский транспорт, находившийся в автопарке.
Сергей Дьячкин 28-06-2026 12:11
© Фото: Telegram/SALDO_VGA

Украинские беспилотники нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области, сгорели 14 школьных автобусов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Повреждения получил и другой транспорт. Губернатор объяснил, что уничтоженная боевиками техника должна была возить детей на занятия, а жителей муниципалитетов по регулярным маршрутам.

«Уничтожен гражданский автотранспорт, среди них 14 школьных автобусов», - говорится в публикации.

Сальдо отметил, что теракт, устроенный боевиками ВСУ, не имеет ничего общего с боевыми действиями. Киевский режим сознательно воюет против школьников и мирных жителей, которым нужен общественный транспорт.

Губернатор подчеркнул, что все подобные преступления будут зафиксированы. По его словам, виновные рано или поздно ответят за каждое из них.

#беспилотники #автопарк #Школьный автобус #Херсонская область #Киевский режим #владимир сальдо
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