Во Франции закрыли результаты теста чиновников на наркотики

Правительство Франции не планирует обнародовать результаты тестов на наркотики среди чиновников, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники. Провести «внезапную и обязательную» проверку всех сотрудников министерств распорядился премьер-министр Себастьен Лекорню.

Близкий к премьеру источник заявил, что результаты тестирования не должны быть раскрыты общественности. Он пояснил, что кампания была инициирована, чтобы подать пример и обеспечить национальную безопасность. Должности чиновников делают сотрудников уязвимыми, и власти не намерены разглашать имена, сказал он.

В случае положительного результата тестов к министрам могут быть применены санкции вплоть до увольнения, сообщило Politico. Идея проведения антинаркотических тестов для высокопоставленных чиновников возникла после скандала с депутатом от «Непокоренной Франции» Энди Кербратом. В октябре 2024 года его уличили в покупке наркотиков и использовании депутатских средств для оплаты. Он признал свою вину и извинился перед избирателями.

В конце 2025 года один из членов кабинета министров был вынужден уйти в отставку из-за употребления наркотиков. Это советник по сельскохозяйственным вопросам, работавший еще до прихода Лекорню.

В 2023 году подозрительный порошок нашли в общем помещении западного крыла Белого дома в Вашингтоне, США. Через него проходят посетители и сотрудники, оставляя личные вещи перед проходом в офисные помещения. Это оказался кокаин. Его принадлежность не установили, но пресса предполагала, что пакет мог принадлежать кому-то из «круга семьи Байденов». В 2022 году в Белом доме дважды находили марихуану, сообщал FoxNews.