Россиян предупредили о проверках ГАИ на нетрезывых водителей

Российских водителей на дорогах будут проверять на трезвость. Об этом сообщили пресс-службы Госавтоинспекций в разных регионах РФ.

Отмечается, что рейды проведут в нескольких регионах. Так, в Тамбовской области проверки пройдут с 25 по 27 июня. В Тверской и Самарской областях с 26 по 28 июня. В Кировской области профилактические мероприятия проведут 26 и 27 июня, а в Ивановской области - 27 и 28.

Их целью является выявление нетрезвых водителей и предупреждение ДТП с их участием. В Госавтоинспекции предупредили, что при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на водителя накладывается штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

Ответственность по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (ст. 264.1 УК) грозит тем водителям, которые будут пойманы с подобным нарушением второй раз. По данным ГАИ, в 2025 году в России было зафиксировано 11 028 ДТП с участием нетрезвых водителей, что меньше показателей 2024 года на 4%.

Ранее МВД России опровергли данные о проведении массовых проверок пожилых водителей. Отмечалось, что в Сети появилась информация о том, что с 1 июня правоохранители якобы начнут останавливать пожилых водителей в рамках масштабных проверок, что не соответствовало действительности. В МВД также подчеркнули, что контроль за водителями ведется в соответствии с приказом №264.