Харви Вайнштейну могут сократить приговор на два года

Апелляционный суд Калифорнии отклонил жалобу голливудского продюсера Харви Вайнштейна на обвинительный приговор по делу об изнасиловании в Лос-Анджелесе, но постановил пересмотреть наказание. Об этом сообщило издание Variety.

«Апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор Харви Вайнштейну по делу об изнасиловании в Лос-Анджелесе, но назначил новый срок», - сказано в материале.

Защита Вайнштейна требовала отменить вердикт, ссылаясь на ошибки судьи при допуске свидетельских показаний. Несмотря на это, коллегия единогласно признала аргументы неубедительными и оставила обвинения в силе.

Назначение нового приговора произошло из-за того, что при вынесении 16-летнего срока судья учла предыдущую судимость Вайнштейна в Нью-Йорке, которая позже была отменена. Из-за этого срок может быть сокращен примерно на два года, учитывая возможное наказание по основному эпизоду.

В прошлом году американского кинопродюссера признали виновным по делу об изнасиловании. Его признали причастным к одному из трех эпизодов его обвинения. Речь идет о якобы нападении в 2006 году на бывшую помощницу - продюсера Мириам Хейли.