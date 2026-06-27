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Врач дала простые советы, как можно дольше оставаться здоровым и молодым

Самые простые советы, чтобы оставаться молодым: высыпаться, заниматься спортом и не пить алкоголь.
Дарья Ситникова 27-06-2026 17:10
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Врач-терапевт общей практики Амина Платунова дала простые советы, как можно дольше оставаться молодым и чувствовать себя хорошо. В разговоре со «Звездой» она рассказала три основные принципа.

«Что вы едите, что вы пьете, чем вы дышите - это единственное, что вы можете контролировать и чем вы можете помочь своему организму», - поделилась врач-терапевт.

Самые простые советы, чтобы оставаться молодым: высыпаться, заниматься спортом и не пить алкоголь. По ее словам, это та «база», на которой будет строиться самочувствие человека, когда он перейдет средний возраст.

В России в конце первого месяца лета отмечают День молодежи - праздник, посвященный тем, от кого зависит будущее страны, мира и планеты в целом. В 2026 году праздник выпал на сегодня, 27 июня.

Согласно классификации ООН, молодежь - это юноши и девушки до 24 лет. В России понятие молодого человека шире, у нас причисляют людей до 35 лет при нижней отметке в 14 лет.

#Спорт #здоровье #врач #наш эксклюзив #самочувствие #день молодежи
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