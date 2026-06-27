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Бывшей первой леди Южной Кореи дали 7 лет за подарки сумками Dior

Суд установил, что Ким Кон Хи принимала дорогие подарки от бизнесменов и чиновников в обмен на помощь в решении их проблем.
Владимир Рубанов 27-06-2026 12:03
© Фото: IMAGO Matrix ImagesLee Sang-hoo, Global Look Press

Бывшую первую леди Южной Кореи Ким Кон Хи осудили на 7 лет тюрьмы за коррупцию. Об этом сообщила корейская телекомпания KBS.

Судебная инстанция установила, что она принимала дорогие подарки от бизнесменов и чиновников в обмен на помощь в решении их проблем. По данным следствия, общая стоимость полученных ценностей достигла приблизительно 290 миллионов вон. Это превышает 14 миллионов рублей.

Среди подарков, которые получила Ким Кон Хи, были дорогостоящие ювелирные изделия, часы, картина, оцененная в 140 миллионов вон, а также сумки известных брендов Dior и Chanel. В статье указано, что существует прямая связь между вручением подарков и последующими просьбами об оказании услуг.

Кроме того, суд постановил, что Ким Кон Хи должна выплатить штраф в размере 64,8 миллиона вон. Это составляет более 6 миллионов рублей.

Ким Кон Хи состоит в браке с бывшим президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. В декабре 2024 года он ввел чрезвычайное военное положение, утверждая, что это необходимо для защиты страны от угрозы со стороны северокорейских коммунистических сил.

Спустя два часа после этого парламент проголосовал за отмену военного положения. После этого Юн Сок Ёлю объявили импичмент, отстранили от должности, арестовали и предали суду. В феврале Юн Сок Ёля признали виновным в организации мятежа, связанного с введением военного положения. Его приговорили к пожизненному заключению.

#Южная Корея #коррупция #Президент #суд #первая леди #Юн Сок Ёль #Ким Кон Хи
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