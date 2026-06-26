Bloomberg: Пентагон расширит роль ИИ при выборе военных целей

Министерство войны США обновило доктрину выбора целей для поражения, подчеркнув, что в будущем искусственный интеллект может сыграть более значимую роль в этом процессе. Об этом сообщило агентство Bloomberg, изучившее внутреннюю документацию ведомства.

Новые принципы предполагают возможность перехода к системам, где ИИ будет инициировать действия под контролем человека, в отличие от текущих правил, где человек принимает все решения. В документе также отмечается, что стремительное развитие боевых действий и успехи противников в области ИИ могут вынудить ВС США использовать полностью автономные системы.

Представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США заявил, что изменения в доктрине стали результатом многолетнего анализа и опыта. Он подчеркнул, что используемые в министерстве ИИ-технологии не принимают решений автономно и командование сохраняет полный контроль над всеми действиями.

Ранее американские СМИ сообщали, что в операции против Ирана ВС США применяли для выбора целей систему управления полетами Maven Smart System, основанную на ИИ-модели Claude. Американцы могли ударить по школе для девочек в Минабе из-за ошибки ИИ. Washington Post писала, что военные не проверили выбранные сервисом цели, что привело к гибели более 170 человек, в основном детей.