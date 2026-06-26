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Bloomberg: Пентагон расширит роль ИИ при выборе военных целей

ИИ может инициировать действия под контролем человека.
Владимир Рубанов 26-06-2026 07:15
© Фото: U_S_CENTCOM, Telegram

Министерство войны США обновило доктрину выбора целей для поражения, подчеркнув, что в будущем искусственный интеллект может сыграть более значимую роль в этом процессе. Об этом сообщило агентство Bloomberg, изучившее внутреннюю документацию ведомства.

Новые принципы предполагают возможность перехода к системам, где ИИ будет инициировать действия под контролем человека, в отличие от текущих правил, где человек принимает все решения. В документе также отмечается, что стремительное развитие боевых действий и успехи противников в области ИИ могут вынудить ВС США использовать полностью автономные системы.

Представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США заявил, что изменения в доктрине стали результатом многолетнего анализа и опыта. Он подчеркнул, что используемые в министерстве ИИ-технологии не принимают решений автономно и командование сохраняет полный контроль над всеми действиями.

Ранее американские СМИ сообщали, что в операции против Ирана ВС США применяли для выбора целей систему управления полетами Maven Smart System, основанную на ИИ-модели Claude. Американцы могли ударить по школе для девочек в Минабе из-за ошибки ИИ. Washington Post писала, что военные не проверили выбранные сервисом цели, что привело к гибели более 170 человек, в основном детей.

#сша #Пентагон #искусственный интеллект #ии #доктрина #военные цели
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