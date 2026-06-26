Приставы взыскали более 42 млрд рублей алиментов за пять месяцев

Приставы взыскали 42,3 миллиарда рублей с должников по алиментам за пять месяцев 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов России.

За этот же период доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, составила 92,3%, передает 360.ru.

Напомним, что в России с 2025 года начал функционировать реестр лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. Злостными неплательщиками считаются должники по алиментным обязательствам, которых привлекли к административной и уголовной ответственности.

Согласно административной ст. 5.35.1 КоАП РФ и уголовной ст.157 УК РФ, такие лица объявлены в розыск за неуплату алиментов или же уклоняются от оплаты содержания несовершеннолетних детей или родителей нетрудоспособного возраста. Неплательщик появится в реестре сразу после объявления его в розыск или же в пятидневный срок с момента получения приставами судебного акта о привлечении этого лица к административной или уголовной ответственности.