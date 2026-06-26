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«Радио Судного дня» передало два новых кодовых слова

УВБ-76 - одна из самых загадочных радиостанций.
Виктория Бокий 26-06-2026 04:23
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

В эфире радиостанции УВБ-76 («Радио Судного дня») 25 июня дважды прозвучали необычные сообщения. Первая передача вышла днем, а вторая – вечером. Об этом сообщает aif.ru.

Первая передача содержала несколько женских и мужских имен, набор цифр и отдельное кодовое слово - «крюк». Вторая включала в себя также имена, числовые коды и новое кодовое сообщение – «обезьянка».

Напомним, УВБ-76 считается одной из самых загадочных радиостанций. Она работает со времен 1970-х годов. Большую часть времени в эфире слышен лишь жужжащий звук.

Периодически на фоне жужжания слышен мужской голос, который передает неизвестные сообщения, представляющие собой последовательности цифр и имен. Все передачи ведутся на русском языке.

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