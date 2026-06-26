Развитие электротранспорта обсудили на заседании комиссии Госсовета

Сотрудник центра разработки и компетенций московского метро рассказал и показал первую в России лабораторию билетных систем. В одном месте можно протестировать и пройти путь пассажира от метро и МЦД до речного и наземного транспорта.

Сегодня Москва - мировой лидер по количеству способов оплаты проезда. Биометрия, банковские карты, виртуальная «Тройка» СБП - все это сначала испытывают здесь.

«Любое новое средство оплаты перед тем, как выдаваться пассажиру, сначала досконально проверяется здесь, чтобы все четко работало и не ломалось», - рассказал директор по информационным технологиям и инновациям Центра разработки и компетенций московского метрополитена Гусейн Римиханов.

Показали и новые современные турникеты, которые сейчас стоят на станции Нижегородская и Деловой центр. Они стильно выглядят и позволяют увеличить пропускную способность на станциях.

Также работает тактильный виброотклик, чтобы пожилые и пассажиры с нарушением слуха могли понять, что оплата прошла. Для оперативного контроля дорожной обстановки другие решения.

Развитие цифровых сервисов, обновление подвижного состава и создание современной инфраструктуры стали одной из главных тем заседания комиссии Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система». Участники обсуждали, как сделать общественный транспорт удобнее и быстрее для жителей всей страны.

«Жители многих городов страны жалуются именно на большие интервалы в движении, на нарушение графиков. В числе причин: нехватка водителей. Предложить регионам реальный инструмент, который может помочь. Один из таких разработан Минтрансом - транспортное меню, он даст субъектам возможность выбирать на какие цели использовать федеральные финансовые средства», - рассказал секретарь Госсовета России Алексей Дюмин.

По словам министра транспорта, работа уже дает ощутимые результаты. Но задачи на ближайших год еще масштабнее. Особое внимание уделяется транспортной доступности в небольших городах и отдаленных микрорайонах.

«По линии Минтранса поддержку получат 47 регионов. Это позволит поставить порядка двух тысяч новых транспортных средств. 671 машина передана регионам. Здесь мы работаем с коллегами из Минстроя и Минпромторга», - заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

В Нижнем Новгороде за последние годы полностью меняется система электротранспорта. В городе на Волге создан один из крупнейший в стране парков электробусов.

«В 2023 году к нам поступили электробусы, и в 2024 году был запущен первый электробусный маршрут. На данный момент у нас парк электробусов составляет 120 единиц. Суммарно мы перевозим порядка 45 тысяч пассажиров ежедневно», - поделился заместитель генерального директора по эксплуатации ГП НО «Нижегородэлектротранс» Владислав Купцов.

Вместе с новыми машинами построены десятки зарядных станций. Электробусы вышли на новые маршруты и микрорайоны. Вот уже четыре года идет модернизация трамвайной сети. Обновляют линии, тяговые подстанции и депо, закупают современные вагоны. Новые трамваи собирают в Ворсме Нижегородской области на российско-белорусском предприятии.

В Перми в это время активно развивают цифровые сервисы. Почти все пассажиры оплачивают поездки безналичным способом. Работает мобильное приложение «Пермский транспорт». С его помощью можно узнать расписание и отследить движение транспорта в режиме реального времени.

Активно развивается и транспортная инфраструктура в столице. У станции метро «Тютчевская» открылась новая конечная станция для электробусов. Здесь установлены зарядные комплексы, оборудованы комнаты отдыха, душевые, помещения для приема пищи и климат контроль.

Сегодня в Москве работают около трех тысяч электробусов более чем на 280 маршрутах. Один такой электробус ежегодно сокращает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн. Но главный результат изменений не только в экологии.

Современный общественный транспорт становится быстрее и удобнее. И все эти решения, от цифровых сервисов до новых маршрутов, уже сегодня формируют единый стандарт развития транспорте по всей стране.