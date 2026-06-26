МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Развитие электротранспорта обсудили на заседании комиссии Госсовета

Современный общественный транспорт становится быстрее и удобнее. И все эти решения, от цифровых сервисов до новых маршрутов, уже сегодня формируют единый стандарт развития транспорте по всей стране.
Юлия Семина 26-06-2026 21:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сотрудник центра разработки и компетенций московского метро рассказал и показал первую в России лабораторию билетных систем. В одном месте можно протестировать и пройти путь пассажира от метро и МЦД до речного и наземного транспорта.

Сегодня Москва - мировой лидер по количеству способов оплаты проезда. Биометрия, банковские карты, виртуальная «Тройка» СБП - все это сначала испытывают здесь.

«Любое новое средство оплаты перед тем, как выдаваться пассажиру, сначала досконально проверяется здесь, чтобы все четко работало и не ломалось», - рассказал директор по информационным технологиям и инновациям Центра разработки и компетенций московского метрополитена Гусейн Римиханов.

Показали и новые современные турникеты, которые сейчас стоят на станции Нижегородская и Деловой центр. Они стильно выглядят и позволяют увеличить пропускную способность на станциях.

Также работает тактильный виброотклик, чтобы пожилые и пассажиры с нарушением слуха могли понять, что оплата прошла. Для оперативного контроля дорожной обстановки другие решения.

Развитие цифровых сервисов, обновление подвижного состава и создание современной инфраструктуры стали одной из главных тем заседания комиссии Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система». Участники обсуждали, как сделать общественный транспорт удобнее и быстрее для жителей всей страны.

«Жители многих городов страны жалуются именно на большие интервалы в движении, на нарушение графиков. В числе причин: нехватка водителей. Предложить регионам реальный инструмент, который может помочь. Один из таких разработан Минтрансом - транспортное меню, он даст субъектам возможность выбирать на какие цели использовать федеральные финансовые средства», - рассказал секретарь Госсовета России Алексей Дюмин.

По словам министра транспорта, работа уже дает ощутимые результаты. Но задачи на ближайших год еще масштабнее. Особое внимание уделяется транспортной доступности в небольших городах и отдаленных микрорайонах.

«По линии Минтранса поддержку получат 47 регионов. Это позволит поставить порядка двух тысяч новых транспортных средств. 671 машина передана регионам. Здесь мы работаем с коллегами из Минстроя и Минпромторга», - заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

В Нижнем Новгороде за последние годы полностью меняется система электротранспорта. В городе на Волге создан один из крупнейший в стране парков электробусов.

«В 2023 году к нам поступили электробусы, и в 2024 году был запущен первый электробусный маршрут. На данный момент у нас парк электробусов составляет 120 единиц. Суммарно мы перевозим порядка 45 тысяч пассажиров ежедневно», - поделился заместитель генерального директора по эксплуатации ГП НО «Нижегородэлектротранс» Владислав Купцов.

Вместе с новыми машинами построены десятки зарядных станций. Электробусы вышли на новые маршруты и микрорайоны. Вот уже четыре года идет модернизация трамвайной сети. Обновляют линии, тяговые подстанции и депо, закупают современные вагоны. Новые трамваи собирают в Ворсме Нижегородской области на российско-белорусском предприятии.

В Перми в это время активно развивают цифровые сервисы. Почти все пассажиры оплачивают поездки безналичным способом. Работает мобильное приложение «Пермский транспорт». С его помощью можно узнать расписание и отследить движение транспорта в режиме реального времени.

Активно развивается и транспортная инфраструктура в столице. У станции метро «Тютчевская» открылась новая конечная станция для электробусов. Здесь установлены зарядные комплексы, оборудованы комнаты отдыха, душевые, помещения для приема пищи и климат контроль.

Сегодня в Москве работают около трех тысяч электробусов более чем на 280 маршрутах. Один такой электробус ежегодно сокращает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн. Но главный результат изменений не только в экологии.

Современный общественный транспорт становится быстрее и удобнее. И все эти решения, от цифровых сервисов до новых маршрутов, уже сегодня формируют единый стандарт развития транспорте по всей стране.

#Россия #метро #автобус #Развитие #Общественный транспорт #андрей никитин #дорожная обстановка
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 